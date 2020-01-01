Жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина показалась в алом белье

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.

Так на новом опубликованном кадре модель показала, атмосферный новогодний кадр - сама Ирина Морозюк предстала в образе, вероятно, главного подарка у новогодней елки. Модель позировала в алом кружевном белье с очень "открытым" низом бельевого комплекта - на месте трусиков пестрели пару полосочек и красный бант.

Более того, образ женщина дополнила ярким макияжем, обувью в тон "наряда" на шпильке, а на голове эпатажной дамы красовался огромный алый бант - такая себе праздничная кукла у главного атребута новогодних праздников.

Эффектная блондинка присела, подогнув колени и "оттопырила" свое главное достоинство в виде подкачанных ягодиц.

Стоит ли говорить о реакции поклонников - все, как один восторгаются фантазией и пышными формами любительницы откровенных кадров.

Как ранее мы писали, бывший капитан киевской команды Морозюк летом перешел на постоянной основе в турецкий Ризеспор, за который он до этого выступал на правах аренды, и уже успел провести более 11 матчей в новом сезоне.

В свою очередь супруга украинского игрока недавно нашла себе новое увлечение, став президентом любительского футбольного клуба из Львова.

Напомним также, украинский вингер «Шахтера» Александр Зубков решился на серьезный шаг.



22-летний футболист в Париже сделал предложение своей девушке Анне, которая, конечно же, ответила согласием.



Об Анне известно немного. Она закончила Национальный фармацевтический университет в Харькове. Работает врачом в лаборатории и преподает в университете. Девушка часто публикует яркие фото в соцсетях, на которых видно, что у нее шикарная фигура.

К слову, полузащитник украиской сборной Александр Зинченко заявил, что однажды может вернуться в донецкий "Шахтер".



"Когда я был маленький и играл в академии, всегда мечтал сыграть на "Донбасс Арене". Ты никогда не знаешь, что может произойти в твоей жизни. Я очень уважаю и люблю "Шахтер". Он для меня родной. "Шахтер" воспитал меня, я не исключаю возможности вернуться", - сказал он " Трибуне ".

Напомним, что Зинченко одним словом высказался об уходе Ракицкого, ошарашив украинцев.

Как сообщала Politeka, конкурент Зинченко раскрыл истинную причину переезда Ракицкого в РФ.

Также Politeka писала о том, что Ракицкий сделал обреченное признание о сборной Украины.