Болельщица Барселоны и Лионеля Месси Сьюзи Кортес поделилась новыми откровенными фото

Сьюзи Кортес продолжает набирать популярность.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram фотомодели. Известная бразильянка поделилась поклонниками новыми фото. Сексапильная красотка примерила на себе образ роковой женщины. На одном из фото она позирует в черной шляпе и трусиках, в зубах держа сигарету, лифчика на ней нет. В следующем образе аппетитная модель смотрит на себя в зеркало, прикрывая грудь рукой. Еще одно изображение сделано в фотостудии. Фотограф снимает Кортес сзади и поклонникам открывается прекрасный вид ее ягодиц и бедер. Почти на всех фото видно тату Месси которое кокетливо «выглядывает» из-под трусиков. Поклонники красотки рассіпаются в комплиментах: "Роковая красотка", "Впечатляет", "Формы просто супер".

Напомним, что жена Лионеля Месси не в восторге от поклонницы мужа. В 2016 Сьюзи Кортес снялась в эротической фотосессии в футболке Месси, и отправила ему это фото в сообщении. После такого поступка футболист с женой заблокировали ее в социальных сетях.

Ранее мы писали, как шаловливая 29-летня бразильянка эротично разлеглась в кресле. Из одежды на ней только босоножки. Поклонники могут разглядеть очертания ее безупречной фигуры.

Еще на одном фото Кортес позирует на теннисном корте, держа в руках ракетку. Там она одета в теннисную форму, которая мало что скрывает. Подписчики оценили идеальный пресс фотомодели.

На последнем фото бразильянка позирует с бутылкой шампанского, оголив свои великолепные бедра. Подвязки на чулки не могут скрыть восхитительные формы от взглядов поклонников.

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