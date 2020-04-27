Украинская фитнес-модель Татьяна Федосеева порадовала подписчиков откровенными фото
На снимках спортсменка практически всегда обнаженная - девушке и вправду есть что показать, сообщает Politeka со ссылкой на Instagram украинки.
Так, украинка в Инстаграме часто показывает свою фигуру без одежды.
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"Бомба", " Красивая женщина, очень приятно смотреть", " Вау да вы и одежду носите, удивлен", - пишут в комментариях.
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Девушка публикует очень жаркие фото, и ее подписчики не скрывают своего восхищения - снимки фитоняшки набирают тысячи лайков
Так, недавно модель сняла себя полностью обнаженной.
Девушке есть чем похвастаться, и она не стесняется примерять на себе облегающие наряды.
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Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.
Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.