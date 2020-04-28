Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Рахим Чакхиев назвал сильнейших боксеров супертяжелого веса



«Говоря о тех, кто сейчас бьется в профессиональном боксе, если говорить о супертяжелом весе, то я считаю, что потенциал сильный есть у Джошуа, поставлю его на первое место.



Ну и поставлю на Усика, но ему в этом весе еще надо обжиться. Хотя, если он сейчас встретится с Фьюри, то, на мой взгляд, он выиграет», – сказал Чакхиев.

К слову, бывший соперник Усика Тони Беллью уверен, что украинский боксер не сможет победить действующих чемпионов мира в супертяжелом весе.

"Усик - блестящий боксер. Люди постоянно спрашивают меня, как он будет выглядеть в супертяжах. Думаю, что у него хватит мастерства, чтобы справиться с каждым соперником, кроме двух.

Речь о крупных мальчиках. Не думаю, что Усик достаточно большой, чтобы победить Джошуа и Фьюри. Поймите меня правильно, Александр может лидировать по очкам против Джошуа, но затем Энтони доберется до него и прикончит, делая все постепенно. Когда дело дойдет до Фьюри, то он просто не позволит Усику подобраться достаточно близко. Тайсон огромен. Усика можно побить только благодаря размерам", - заявил Беллью.

Напомним, Усик разнес Зеленского, расхвалив главу соседнего государства: "Он мужик со стальными яйцами".

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