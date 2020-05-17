Популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова, которая считается обладательницей самых красивых ягодиц на просторах Восточной Европы, поделилась чувственным фото со своим мужем
Свежий снимок спортсменка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка была полностью голой, на фото можно рассмотреть ее идеальные формы, к которым она пришла благодаря спорту. Усманова лежит в постели рядом со своим мужем. Он укрыт одеялом, а красотка решила не прикрывать свое тело. Они лежат так близко друг к другу насколько это возможно.
У себя на странице спортсменка проанонсировала марафон, направленный на то, чтобы полюбить себя. В комментариях к посту поклонники девушки оставили множество восторженных комментариев.
«Ваааауу, Катя, фотка-огонь», «Шикарное фото», «Горячо», «Какое фото! Катюша, не перестаёте удивлять», «Ах, какое фото, просто огонь-пожар», «Вааау, красота», «Это очень нежно», «Чувственно», «Какое фото. Вы такие красивые - эстетика человеческого тела», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Екатерина Усманова стала известной после побед на нескольких чемпионатах по фитнес-бикини. Сейчас она занимается семьей и помогает девушкам делать фигуры своей мечты. В соцсетях на красотку подписано более 2,6 миллионов человек.
Напомним, что фитнес-тренер Усманова в стрингах показала, какую часть тела нужно подтянуть к лету: "Горячая женщина".
А еще Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова показала фигуру в купальнике: "Невероятно красивое тело".
Также Politeka сообщала, что украинская фитнес-модель без капли стыда показала роскошную фигуру: "Труда и пота вложено немало".