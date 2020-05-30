Оказывается, приседать тоже нужно уметь

36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала своим подписчикам, как правильно делать самое популярное упражнение

На странице в социальной сети Instagram она опубликовала видео, где демонстрирует правильную технику приседания, передает Politeka.net.

Тренер не просто показала, как делать это упражнение, чтобы оно принесло максимальный эффект, но и продемонстрировала, как его обычно выполняют большинство людей.

«Приседания- одно из базовых упражнений, во время которого работают и ноги, и спина, для удержания положения и пресс в идеале, если его «подтянуть». Положение стоп зависит от вашего строения, кому-то ноги шире, кому-то поуже, разворот тоже анатомически обусловлен. Важно делать и чувствовать, что работает. Не спешить», – написала она.

По словам Луценко, самые распространенные ошибки во время приседания – слишком большой наклон туловища вперёд, сведение коленок внутрь, резкие движения и несогласованное дыхание. Приседать нужно плавно, делая выдох вверх, включать пресс и давить на пятки. При правильном выполнении упражнения они не должны отрываться от пола.

Кроме того, она не рекомендует делать приседания, если больно.

«Неправильные систематические приседания могут привести к проблемам и операциям. Береги себя», – подчеркнула тренер.

«Я первый раз вижу такое красивое приседание!!! Так дети маленькие садятся, что бы что-то поднять или поиграть сидя», «👍👍👍 очень правильно, что обращаете внимание на такие нюансы👏👏👏👏спасибо🤗🤗🤗», «Спасибо, за практичные советы😃», – благодарят Аниту в комментариях.

Напомним, ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко кардинально сменила имидж: звезду не узнать

Как сообщала Politeka, участник шоу «Зважені та щасливі» ошеломил изменениями в своей жизни: «грозится откормить»

Также Politeka писала, что звезда «Зважених та щасливих» изменилась до неузнаваемости: «челюсть отпала»