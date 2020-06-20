Известная украинская фитнес-модель Таня Федосеева показала необычный образ, посветив своим телом

На фото Татьяна позирует в черно-белом платье, сняв бретельки платья. Федосеева взялась руками за грудь и соблазнительно демонстрировала самое интересно. На втором фото звезда уже руки убрала и показала свои "мячики" во всей красе, благодаря чему кадры оказались максимально соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если бы было только первое фото, то многие хотели бы увидеть второе. Сегодня я исполняю чью-то маленькую мечту. Ты сегодня кого-то порадовал?", - написала Таня.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали множество комментариев:

"Очень красивая", "Прекрасная", "Какой прекрасный день - замечательные фото в черном, действительно супер. желаю вам отличной пятницы и хороших выходных", "Какие малышки", "Совершенство", "Твоя доброта ценится".

Сообщалось, что известная фитнес-модель Таня Федосеева огорошила откровенным образом.

На фото Таня позирует в зеленом бикини из веревочек. Федосеева на первом кадре села на деревянную оградку и показала, что прячет между ног, а на втором кадре - потянула за бретельку и засветила самое пикантное, что было в купальнике, благодаря чему мужчины сразу оказалась в восторге.

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