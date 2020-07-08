Американский боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) готов провести поединок с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) без зрителей

«Нужно драться с теми, кого считают лучшими фаны, и побить их. Вот и все. Люди считают, что Ломаченко – лучший в pound-for-pound, но я в это не верю. Я просто выйду в ринг и покажу, что я прав. С кем бы я ни дрался дальше, если они считают себя лучшими из лучших, неприкасаемыми и богами, то я просто выйду в ринг и заткну их.

Я просто люблю драться. А еще я люблю бойцов, которые думают, что их дер*мо не воняет. Мне нравится выбивать из них дер*мо. Вы знаете, о ком я говорю. Ввиду всех своих достижений Ломаченко может быть таким, каким он есть. Но есть кое-что насчет этого чувака, что мне не нравится лично. Я просто хочу, чтобы это все услышали», – сказал Лопес.

Ранее мы писали, что американский тренер Джефф Мейвезер и дядя Флойда Мейвезера сделал прогноз на бой Ломаченко-Лопес.

Он считает, что у Теофимо есть большие шансы на победу:

"Это сложный бой для прогноза. Я думаю, у Теофимо очень большой шанс на победу в этом бою. Я не скажу, что он гарантированно победит, но я склоняюсь к его победе», – цитирует Мейвезера vRINGe.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко встретится с американцем Теофимо Лопесом в бою совсем скоро

Об этом заявил прооутер Марк Кригель, сообщает ESPN .

По его словам, бой состоится 19 сентября. Где пройдет поединок, пока неизвестно.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".