Известный каратист из Украины Станислав Горуна поддержал акции в защиту украинского языка

Об этом информирует Politeka со ссылкой на Facebook спортсмена.

Так, Горуна в знак поддержки акций, проводимых за поддержку и развитие украинского языка, изменил в Facebook свой аватар, добавив на свое фото следующие слова "Мешает речь? Вон в Ростов!".

"Я говорю свободно на английском, русском, изучаю элементарные фразы для общения в каждой стране, где нахожусь. Для вас пишу на русском. И на русском вам объясню, что это фото – о государственном языке, о родном для меня. Поэтому на русском пошлю вас в лес", – написал спортсмен в комментариях, в которых его обвинили в том, что он сам разговаривает на русском языке.

Также каратист отметил, что для него отношение к украинскому языку это вопрос уважения к той стране, в котором он считается государственным.

"У вас не язык проблема, а уважение. Приезжая в Россию, Казахстан, или ту же Словакию, я перехожу на русский для общения с людьми, которые его понимают. Потому что это элементарное уважение. Но вам, советским зомби, такое уважение неизвестно", – утверждает Станислав Горуна.

Politeka писала, что украинская писательницаЛариса Ницой резко высказалась о русскоязычных украинцах.

"Русскоязычные — самый уязвимый слой населения для вирусной инфекции "русский мир головного мозга". Не все русскоязычные им больные. Однако они — слабое звено, уязвимое. Слабее и уязвимее, чем украиноязычные. Украинский язык — это прививка от "русского мира". Украиноязычный сразу замечает рядом с собой вирус — русскую песню, русский фильм. Русскоязычный этого не замечает. Этот вирус — уже часть человека. Человек — носитель. Сначала человек говорит на русском языке, а потом вирус захватывает его мозг. Человек начинает смотреть на мир глазами россиянина", — считает Ницой.

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