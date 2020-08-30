Модель соблазнила всем, что имеет

Известная фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес

Знаменитая украинка, которая стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу в Варшаве, часто радует поклонников жаркими кадрами без одежды, передает Politeka.net.

На одном из последних снимков обворожительная Мишура позировала в одних джинсах. Звезда подошла к камере поближе, чтобы лучше показать свою идеальное тело.

Красотка прикрыла грудь рукой с чашечкой кофе. Рельефный пресс и стройная талия - отпадная фигурка.

Джинсы на высокой посадке идеально сели на бедрах. Ее образ завершили несколько браслетов.

Юлия распустила длинные русые волосы, при этом лица ее не было видно, лишь пухлые приоткрытые губы попали в камеру.

"Кофеман... всегда вкусный кофе 🤤😋. ➖ Много вкусного кофе за день 😂🤪 ", - подписала фото знаменитость.

За 15 минут пост собрал более 60 лайков и немного комментариев в виде смайликов.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура позировала топлес. Звезда прикрыла непышную грудь рукой. При этом часть бюста выглядывала из-под ладони.

Фигуристая красотка надела леопардовые трусики на толстой резинке, натянув ее выше бедер.

"Богиня красоты", "Спасибо за повышения тестостерона 🔥🔥🔥💪🏻", - написали одни из пользователей сети.

Ранее сообщалось, что Юлия Мишура попозировала в спортивных трусах с высокой талией и топе. Спортсменка пикантно выгнулась, похваставшись подтянутыми ягодицами и другими частями мускулистого тела. В тоже время длинные волосы прикрывали половину лица модели.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура похвасталась изумительным "орешком", развернувшись спиной

А еще Politeka писала, что раздетая фитнес-модель Юлия Мишура свела с ума упругостями без белья

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура изогнулась перед камерой в одних трусиках