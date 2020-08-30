Известная фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Знаменитая украинка, которая стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу в Варшаве, часто радует поклонников жаркими кадрами без одежды, передает Politeka.net.
На одном из последних снимков обворожительная Мишура позировала в одних джинсах. Звезда подошла к камере поближе, чтобы лучше показать свою идеальное тело.
Красотка прикрыла грудь рукой с чашечкой кофе. Рельефный пресс и стройная талия - отпадная фигурка.
Джинсы на высокой посадке идеально сели на бедрах. Ее образ завершили несколько браслетов.
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Юлия распустила длинные русые волосы, при этом лица ее не было видно, лишь пухлые приоткрытые губы попали в камеру.
"Кофеман... всегда вкусный кофе 🤤😋. ➖ Много вкусного кофе за день 😂🤪 ", - подписала фото знаменитость.
За 15 минут пост собрал более 60 лайков и немного комментариев в виде смайликов.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура позировала топлес. Звезда прикрыла непышную грудь рукой. При этом часть бюста выглядывала из-под ладони.
Фигуристая красотка надела леопардовые трусики на толстой резинке, натянув ее выше бедер.
"Богиня красоты", "Спасибо за повышения тестостерона 🔥🔥🔥💪🏻", - написали одни из пользователей сети.
Ранее сообщалось, что Юлия Мишура попозировала в спортивных трусах с высокой талией и топе. Спортсменка пикантно выгнулась, похваставшись подтянутыми ягодицами и другими частями мускулистого тела. В тоже время длинные волосы прикрывали половину лица модели.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура похвасталась изумительным "орешком", развернувшись спиной
А еще Politeka писала, что раздетая фитнес-модель Юлия Мишура свела с ума упругостями без белья
Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура изогнулась перед камерой в одних трусиках