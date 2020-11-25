Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала достоинства в ярком белье в цветочек

Молодая спортсменка привыкла показывать подтянутое тело во всей красе и баловать поклонников новыми образами в спортивных костюмах собственного дизайна или необычно-ярких бикини.

Так как девушка открыла свой магазин для фитнес-красоток, она сама показывает большинство новых моделей во время примерки и не стесняется при этом показывать настоящую себя без обработок и фотошопа.

Соммер также часто демонстрирует пикантное белье дома, что видно на одном из ее селфи, опубликованных в социальной сети Инстаграм на фан-аккаунте Рей. На фото видно, что девушка обладает пышными формами и очень этим гордится. Большинство ее кадров сделаны именно со спины, так как Соммер считает своей гордостью подкачанные формы «как у Ким».

Девушка позировала в цветном мини-бикини и радостно улыбалась перед зеркалом, показывая загорелую фигуру.

Вот что пишут в сети:

«Так идеально 🔥; Соммер !!!! ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ Великолепно 😍; это сложнее, чем ожидалось; Вау, это безумие, lmk, когда падают только фанаты, сраженные вашей красотой; Ты потрясающая! 🌺🧡; Пожалуйста, продолжайте; Все тебе просто завидуют bby💪🏼 детка прокачалась💪🏼🔥🍑; Первый класс🧡😍; Вы можете остановиться, пожалуйста; Омг соммер, ты буквально королева; Святой вид😍».

Ранее мы писали, что Соммер родилась в семье бодибилдеров и с детства знала, как придать своим формам нужного рельефа. Красотка уже с 15 лет проводила время в спортзале под руководством своих родителей.

Уже с 16 лет модель стала выступать в фитнес- бикини американской федерации NPC.

Благодаря своей шикарной фигуре красотка завоевала огромную популярность. Сейчас на ее Инстаграм подписаны 25,5 миллионов человек.

Красотка в этот раз решила вспомнить свой давний образ, сделав репост в сторис.

На снимках Соммер позировала в красной кружевной маечке с глубоким декольте. Под столь откровенным нарядом не было белья. Майка обтянула совершенные формы Рэй. Красивые цепочки украшали декольте знаменитости. Она улыбалась, запрятав руки в карманы синих джинс.

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