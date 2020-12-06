Молодой украинский певец MELOVIN, которого еще называют фаворитом Данилко, поразил фанатов дерзкой выходкой

Так, 22-летний Константин Бочаров (настоящее имя певца) решился подражать королю нео-гротеска Мерилину Менсону, передает Politeka.net

На своей странице в Инстаграм молодой артист выложил несколько провокационных фотографий в готическом стиле.

По всей вероятности Бочаров решил примерить на себя образ «великого и ужасного» американского рок-музыканта Менсона, а его приветствие к фанатам оказалось на редкость дерзким.

«Good morning bitches», - обратился артист с приветствием на английском, что в переводе означает, как доброе утро, с*ки.

На первом фото Бочаров в пиджаке на голое тело, с накрашенными глазами и сбритыми бровями показал свой оскал, а на втором – решил спрятаться за занавеской.

Новые публикации не могли не вызвать волну обсуждений в комментариях.

"Очень похоже на Мэрилина Мэнсона ... и некорректное обращение, если я английстку понимаю ... Хотя могу быть неправа😉",

"А эффектно то без бровей!👍🏻😍❤️",

" Эра борьбы со своими страхами и с самим собой",

" Мерлин Менсон",

" И тебе доброе утро😘",

" Привет! Любим тебя разного. Можешь не пугать🤗",

" Дредики завили , личико наштукатурили - можно и порычать😂",

" Воу, какое живенькое приветствие🤘🙈🔥", - пишут в сети.

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