Украинская певица Тина Кароль восхитила невероятной женственностью на новом снимке

Одна из самых ярких и неотразимых представительниц украинского шоу-бизнеса Тина Кароль делится со своей многомиллионной армией фанатов сногсшибательными снимками, передает Politeka.net

Ее фотографии молниеносно распространяют по группам воздыхатели. Так, в одной из фан-групп появился довольно откровенный снимок, на котором певица демонстрирует всю свою женственность и страсть.

В кадре Тина Кароль появилась в черном топе и провокационной позе, выставив на всеобщее обозрение стройные длинные ножки и упругие ягодицы. При этом часть лица артистка спрятала за золотистыми волосами, которые распустила.

Свой страстный образ звезда дополнила красной помадой.

Надо сказать, что выглядела она, как настоящая женщина вамп.

Фанаты не пришло мимо и отреагировали на жаркий снимок восторженными комментариями.

"Ах какая женщина😍🤘.Ах бедные мужчины😎", " О, да, пожар.❤️", "Мама кошка", "Здесь же могут гулять дети. 😊",- пишут в сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль хвастнула фигурой в откровенном платье с вырезом на груди. Артистка просто обожает такие наряды.

Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».

Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила.