Кажется, это настоящее объедение

Победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская раскрыла несколько рецептов аппетитных закусок на новогодний стол

Повар часто записывает видеоуроки, в которых делится рецептами всевозможных блюд, передает Politeka.net. В преддверии новогодних праздников Глинская поделилась рецептами нескольких закусок.

Видео приготовления звезда поделилась на своем Ютуб-канале (Чтобы узнать все рецепты, доскролльте до конца страницы и посмотрите ролик).

Еврейская закуска

270 г плавленого сыра

2 вареных яйца

40 г майонеза

2 зубчика чеснока

5-7 г белого хрена

50 г грецких орехов

соль (по вкусу)

Способ приготовления:

Натереть на мелкой терке сыр, яйца, добавить давленный чеснок, хрен и майонез. 2. Посолить, перемешать. 3. Измельчить грецкие орехи в крошку. 4. Сформировать шарики, обвалять в орехах.

Форшмак

300 г слабосоленой сельди (2 филе)

1 кислое яблоко

1 вареное яйцо

1 синий лук (ялтинский)

30 г батона

50 мл молока

40 г сливочного масла

соль (по вкусу)

зеленый лук (для декора)

Способ приготовления:

1. Измельчить селедку. 2. Нарезать небольшими кусочками хлеб, замочить в молоке. 3. Натереть на мелкой терке яйцо и яблоко. 4. Смешать сельдь, яблоко, яйцо, хлеб, лук. 5. Нарезать мелко сливочное масло, добавить к массе, перемешать. Посолить. 6. Отправить в холодильник на несколько часов. 7. Сформировать кнели и выложить на гренки. 8. Посыпать измельченным зеленым луком.

Паштет из копченой скумбрии с паприкой

300 г скумбрии горячего копчения (мякоть)

150 г крем-сыра

1 ч. л. сока лимона

1/3 ч. л. копченой паприки

1 вареное яйцо

соль (по вкусу)





Способ приготовления:

1. Измельчить мякоть скумбрии, добавить крем-сыр. 2. Натереть яйцо на мелкой терке, добавить к массе, перемешать. 3. Добавить копченую паприку и сок лимона. 4. Накрыть пленкой, поставить в холодильник на несколько часов. 5. Сформировать кнели и выложить на тосты. 6. Посыпать копченой паприкой.



Пользователи сети были в восторге от рецептов:

"Лиза, это просто фантастика!!! ❤️❤️❤️", - написала одна из комментаторов.

Напомним, что Глинская раскрыла секрет вкуснейшей грузинской закуски: «Это супер».

Также Politeka писала, что Глинская поделилась рецептом рогаликов, тающих во рту: "Оторваться невозможно!".