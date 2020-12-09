Победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская раскрыла несколько рецептов аппетитных закусок на новогодний стол

Повар часто записывает видеоуроки, в которых делится рецептами всевозможных блюд, передает Politeka.net. В преддверии новогодних праздников Глинская поделилась рецептами нескольких закусок.

Видео приготовления звезда поделилась на своем Ютуб-канале (Чтобы узнать все рецепты, доскролльте до конца страницы и посмотрите ролик).

Еврейская закуска

  • 270 г плавленого сыра
  • 2 вареных яйца
  • 40 г майонеза
  • 2 зубчика чеснока
  • 5-7 г белого хрена
  • 50 г грецких орехов
  • соль (по вкусу)

Способ приготовления:

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Натереть на мелкой терке сыр, яйца, добавить давленный чеснок, хрен и майонез. 2. Посолить, перемешать. 3. Измельчить грецкие орехи в крошку. 4. Сформировать шарики, обвалять в орехах.

Форшмак

  • 300 г слабосоленой сельди (2 филе)
  • 1 кислое яблоко
  • 1 вареное яйцо
  • 1 синий лук (ялтинский)
  • 30 г батона
  • 50 мл молока
  • 40 г сливочного масла
  • соль (по вкусу)
  • зеленый лук (для декора)

Способ приготовления:

1. Измельчить селедку. 2. Нарезать небольшими кусочками хлеб, замочить в молоке. 3. Натереть на мелкой терке яйцо и яблоко. 4. Смешать сельдь, яблоко, яйцо, хлеб, лук. 5. Нарезать мелко сливочное масло, добавить к массе, перемешать. Посолить. 6. Отправить в холодильник на несколько часов. 7. Сформировать кнели и выложить на гренки. 8. Посыпать измельченным зеленым луком.

Паштет из копченой скумбрии с паприкой

  • 300 г скумбрии горячего копчения (мякоть)
  • 150 г крем-сыра
  • 1 ч. л. сока лимона
  • 1/3 ч. л. копченой паприки
  • 1 вареное яйцо
  • соль (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Измельчить мякоть скумбрии, добавить крем-сыр. 2. Натереть яйцо на мелкой терке, добавить к массе, перемешать. 3. Добавить копченую паприку и сок лимона. 4. Накрыть пленкой, поставить в холодильник на несколько часов. 5. Сформировать кнели и выложить на тосты. 6. Посыпать копченой паприкой.

Пользователи сети были в восторге от рецептов:

"Лиза, это просто фантастика!!! ❤️❤️❤️", - написала одна из комментаторов.

Напомним, что Глинская раскрыла секрет вкуснейшей грузинской закуски: «Это супер».

Также Politeka писала, что Глинская поделилась рецептом рогаликов, тающих во рту: "Оторваться невозможно!".