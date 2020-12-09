Победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская раскрыла несколько рецептов аппетитных закусок на новогодний стол
Повар часто записывает видеоуроки, в которых делится рецептами всевозможных блюд, передает Politeka.net. В преддверии новогодних праздников Глинская поделилась рецептами нескольких закусок.
Видео приготовления звезда поделилась на своем Ютуб-канале (Чтобы узнать все рецепты, доскролльте до конца страницы и посмотрите ролик).
Еврейская закуска
- 270 г плавленого сыра
- 2 вареных яйца
- 40 г майонеза
- 2 зубчика чеснока
- 5-7 г белого хрена
- 50 г грецких орехов
- соль (по вкусу)
Способ приготовления:
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Натереть на мелкой терке сыр, яйца, добавить давленный чеснок, хрен и майонез. 2. Посолить, перемешать. 3. Измельчить грецкие орехи в крошку. 4. Сформировать шарики, обвалять в орехах.
Форшмак
- 300 г слабосоленой сельди (2 филе)
- 1 кислое яблоко
- 1 вареное яйцо
- 1 синий лук (ялтинский)
- 30 г батона
- 50 мл молока
- 40 г сливочного масла
- соль (по вкусу)
- зеленый лук (для декора)
Способ приготовления:
1. Измельчить селедку. 2. Нарезать небольшими кусочками хлеб, замочить в молоке. 3. Натереть на мелкой терке яйцо и яблоко. 4. Смешать сельдь, яблоко, яйцо, хлеб, лук. 5. Нарезать мелко сливочное масло, добавить к массе, перемешать. Посолить. 6. Отправить в холодильник на несколько часов. 7. Сформировать кнели и выложить на гренки. 8. Посыпать измельченным зеленым луком.
Паштет из копченой скумбрии с паприкой
- 300 г скумбрии горячего копчения (мякоть)
- 150 г крем-сыра
- 1 ч. л. сока лимона
- 1/3 ч. л. копченой паприки
- 1 вареное яйцо
- соль (по вкусу)
Способ приготовления:
1. Измельчить мякоть скумбрии, добавить крем-сыр. 2. Натереть яйцо на мелкой терке, добавить к массе, перемешать. 3. Добавить копченую паприку и сок лимона. 4. Накрыть пленкой, поставить в холодильник на несколько часов. 5. Сформировать кнели и выложить на тосты. 6. Посыпать копченой паприкой.
Пользователи сети были в восторге от рецептов:
"Лиза, это просто фантастика!!! ❤️❤️❤️", - написала одна из комментаторов.
Напомним, что Глинская раскрыла секрет вкуснейшей грузинской закуски: «Это супер».
Также Politeka писала, что Глинская поделилась рецептом рогаликов, тающих во рту: "Оторваться невозможно!".