Телеведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая заинтриговала публику неожиданным образом

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала любопытные кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала себя во время съемок новогоднего шоу.

"В течение всьго года вы просили нас выходить раньше и мы воплощаем ваши желания 🥰 наша новогодняя грандиозная праздничная вечеринка в студии "Світського життя" уже в эту субботу в 22:15! Начнем праздничный марафон вместе 🎄", - поделилась радостной новостью телеведущая.

Осадачая предстала в зеленом платье с длиннющим шлейфом и прозрачной вставкой сверху - так, что кажется, будто у нее декольте до пупка. Более того, Екатерина не надела бюстгальтер и сверкнула лишним, чем вызвала восторженные возгласы.

Многие пользователи предположили, что Екатерина в интересном положении: то ли ракурс ее немного "полнит", то ли действительно звезда беременна, но не заметить это невозможно.

"Похоже, что Катя беременна 😊"

"Катя беременна?"

"Похоже, в следующем году будет пополнение в семье) 👍😍"

"Катю одели так🎄, чтобы снова заинтриговать зрителей🤰"

"Кіндер"

"Животик 😍"

"Стільки фільтрів що й не впізнати, не відразу зрозуміла що це Катя, 😁"

"Обычно ты красивая... а это платье жесть, что цвет, что фасон"

Напомним, у Осадчей уже есть двое сыновей: 18-летний Илья от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком и трехлетний Иван от шоумена Юрия Горбунова, за которым она замужем в настоящее время.

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