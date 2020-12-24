Судья популярного кулинарного шоу "МастерШеф", ресторатор Эктор Хименес-Браво дал украинцам ряд важных советов перед Новым годом

Об этом он написал на своей странице в Instagram и показал фото на фоне заснеженной природы, передает Politeka.net.

Период перед Новым годом для многих является стрессовым, ведь нужно все стигнути, завершить дела на работе, подготовить подарки, убрать и украсить дом.

Поэтому Эктор Хименес-Браво решил помочь сделать это время легче и приятнее и поделился действенными порядками, как достичь желанного спокойствия и получать удовольствие от подготовки к празднику.

«Купить подарки, составить новогоднее меню, закрыть все дедлайны и войти в 2021 свободным и счастливым человеком! Думаете невозможно? Поделюсь с вами советами, как я все успеваю в самый насыщенный месяц года», - написал ресторатор.

Эктор Хименес-Браво поделился следующими советами:

Планирование и списки. Куда бы вы ни шли, что бы ни делали, всегда составляйте список! Это значительно сократит время, проведенное в магазинах.

Заведите банковскую карточку. Оплачивать бесконтактно-не только безопасно для здоровья, а еще сэкономит ваше время в очередях.

Позволяйте себе отдохнуть. 15-30 минут в день оставьте исключительно для себя. Выпить кофе, посидеть. Лучше отложить телефон подальше, чтобы ничто не отвлекало Вас.

Покупая подарки, не забывайте и о себе. Ведь это такой же праздник и для Вас. Хотя бы какую-то безделушку вы должны презентовать и себе.

Испытать советы Эктора на себе можете и вы, ведь лучше не откладывать до 31 декабря, а радоваться жизни и получать удовольствие уже сейчас.

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