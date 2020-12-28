Инфекционист Ольга Голубовская выступила с предложением повысить заработную плату медикам



По ее словам, Украина в обозримом будущем может остаться без специалистов, передает "Обозреватель".



Врач отметила, что ее коллеги зарабатывают пять тысяч гривен.

"Все надо контролировать. Но какое может быть отношение к человеку, если врач получает сумму меньше, чем пособие по безработице?! Но это не наш вопрос, и не медработников", – отметила Голубовская.

Также инфекционист добавила, что в этой ситуации должно быть стыдно тем, кто принимает такие решения.

"Несколько месяцев назад были разговоры о повышении зарплат, но в результате ничего не изменилось. Лично я уже боюсь остаться без врачей", – подытожила Голубовская.

Ранее мы сообщали, что украинские врачи провели флешмоб с требованием увеличить расходы на медицину.



Медики со всех уголков страны публиковали видеообращения, в которых рассказывали о своих зарплатах и условиях работы.

В случае отказа врачи грозят устроить национальную забастовку.





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