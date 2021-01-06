Каждый год православные украинцы говорят друг другу поздравления с Рождеством Христовым, подбирая самые теплые пожелания
Politeka.net собрала самые лучшие стихи и прозу, чтобы приятно удивить родственников, друзей и любимых в этот святой праздник
Когда поздравляют с Рождеством Христовым
С недавних пор в Украине признаны две даты: 25 декабря (католическое) и 7 января (православное), однако большая часть украинцев друг друга поздравляют с Рождеством Христовым именно в январе. Отмечать начинают 6 числа, в Сочельник, уже в этот вечер принято говорить друг другу теплые пожелания. В ночь перед Рождеством также поют праздничные песни, водят вертепы и колядуют.
Источник фото: ukr.media
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Поздравления с Рождеством Христовым 7 января в стихах
Стихи на Рождество всегда придают моменту особого торжественного значения, и христианские праздники не исключение. По большому счету, неважно, что говорят на Рождество в Украине, главное, чтобы слова шли от чистого сердца. Предлагаем короткие стихотворения для всей семьи:
С Рождеством Христовым поздравляю!
Счастья и здоровья Вам пожелаю.
Радости, удачи, много волшебства,
Бодрости, веселья, мира и добра!
***
С Рождеством Христовым, с праздником добра,
Света и терпенья, мира вам всегда!
От обид избавьтесь и от всех хлопот,
Пусть для вас успешным станет этот год!
Источник фото: pryvitannja.blogspot.com
***
Хай смачна кутя удасться,
Хай в сім’ї панує щастя,
Щоб весела коляда
Мир вам в хату принесла.
Щоб співали рано півні,
Щоб велися в хаті гривні,
Щоб весело і багато
Провели Різдвяне Свято!
***
Доброї долі, багатства доволі,
Смачної куті та добра у житті.
Хай Бог з Вами буде завжди і усюди,
Хай всім помагає - Христос ся рождає!!!
Поздравления с Рождеством Христовым в прозе
Пожелания с праздником бывают разные, для каждого человека нужно подобрать свои: веселые, смешные, душевные, детские. Можно даже спеть рождественские песни, но иногда достаточно просто выразить мысли своими словами.
Поздравляем с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы путеводная звезда весь год освещала вашу жизнь и помогала не сбиться с правильного пути, чтобы в семье всегда царил мир и порядок, чтобы тело не покидало здоровье, а разум – позитивные мысли.
Источник фото: maximum.fm
***
С Новым годом и Рождеством Христовым спешу поздравить вашу семью и пожелать достатка в доме, радости на душе и успехов в любых хороших затеях. Пусть Иисус Христос защитит от всяких бед и подарит душевное спокойствие на весь 2021 год.
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Счастливого Рождества! Пусть каждый день ваш стол ломится от вкусностей так же, как и в этот праздник, пусть Господь благословит и поможет осуществить все твои планы, а несчастья обходят вас стороной. С праздником Рождества Христова, пусть в новом году все сложится хорошо.
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