Каждый год православные украинцы говорят друг другу поздравления с Рождеством Христовым, подбирая самые теплые пожелания

Politeka.net собрала самые лучшие стихи и прозу, чтобы приятно удивить родственников, друзей и любимых в этот святой праздник

Когда поздравляют с Рождеством Христовым

С недавних пор в Украине признаны две даты: 25 декабря (католическое) и 7 января (православное), однако большая часть украинцев друг друга поздравляют с Рождеством Христовым именно в январе. Отмечать начинают 6 числа, в Сочельник, уже в этот вечер принято говорить друг другу теплые пожелания. В ночь перед Рождеством также поют праздничные песни, водят вертепы и колядуют.

Источник фото: ukr.media

Поздравления с Рождеством Христовым 7 января в стихах

Стихи на Рождество всегда придают моменту особого торжественного значения, и христианские праздники не исключение. По большому счету, неважно, что говорят на Рождество в Украине, главное, чтобы слова шли от чистого сердца. Предлагаем короткие стихотворения для всей семьи:

С Рождеством Христовым поздравляю!

Счастья и здоровья Вам пожелаю.

Радости, удачи, много волшебства,

Бодрости, веселья, мира и добра!

***

С Рождеством Христовым, с праздником добра,

Света и терпенья, мира вам всегда!

От обид избавьтесь и от всех хлопот,

Пусть для вас успешным станет этот год!

Источник фото: pryvitannja.blogspot.com

***

Хай смачна кутя удасться,

Хай в сім’ї панує щастя,

Щоб весела коляда

Мир вам в хату принесла.

Щоб співали рано півні,

Щоб велися в хаті гривні,

Щоб весело і багато

Провели Різдвяне Свято!

***

Доброї долі, багатства доволі,

Смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з Вами буде завжди і усюди,

Хай всім помагає - Христос ся рождає!!!

Поздравления с Рождеством Христовым в прозе

Пожелания с праздником бывают разные, для каждого человека нужно подобрать свои: веселые, смешные, душевные, детские. Можно даже спеть рождественские песни, но иногда достаточно просто выразить мысли своими словами.

Поздравляем с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы путеводная звезда весь год освещала вашу жизнь и помогала не сбиться с правильного пути, чтобы в семье всегда царил мир и порядок, чтобы тело не покидало здоровье, а разум – позитивные мысли.

Источник фото: maximum.fm

***

С Новым годом и Рождеством Христовым спешу поздравить вашу семью и пожелать достатка в доме, радости на душе и успехов в любых хороших затеях. Пусть Иисус Христос защитит от всяких бед и подарит душевное спокойствие на весь 2021 год.

***

Счастливого Рождества! Пусть каждый день ваш стол ломится от вкусностей так же, как и в этот праздник, пусть Господь благословит и поможет осуществить все твои планы, а несчастья обходят вас стороной. С праздником Рождества Христова, пусть в новом году все сложится хорошо.

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