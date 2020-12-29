После этого вы не сможете жить как раньше

Победитель популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить салат «Мимоза» на новый лад и сделать его полезным

Кулинар поделился подробным рецептом приготовления в своем Instagram, передает Politeka.net.

«Салат «Мимоза» не имеет никакого вкусового смысла. Непонятные рыбные консервы и опасная для психики доза майонеза», - убежден Клопотенко.

Но для тех, кто привык готовить это блюдо на Новый год, и не может от него отказаться кулинар предложил альтернативу.

"После этого вы не сможете жить как раньше и есть рыбные консервы с майонезом", - утверждает ресторатор.

Возьмите 2 моркови, 3 картофелины и отправьте их в духовку где-то на час. Клопотенко подчеркивает, что овощи нужно именно запекать, а не варить. Так их вкус станет концентрированным и сладким, будто вас поцеловал в уста вселенная».

Далее нарежьте полукольцами половину луковицы, добавьте чайную ложку сахара, столовую ложку уксуса, соль с перцем по вкусу и залейте кипяченой водой. Оставьте все на 20 минут.

Сварите вкрутую 2 яйца и отделите желтки от белков.

Теперь можно браться за приготовление соуса, который, как утверждает кулинар, «заберет в плен вашу душу».

"Соус у нас получится не абы каким, а наполненным высокими смыслами. И все благодаря тому, что мы добавим туда мясо криля. Криль сделает вкус салата объемным и избавит нас от потребности брать рыбные консервы. Потому что зачем это все, если есть маленькие, выловленные в Антарктиде креветочки?», - пишет Клопотенко.

Для соуса смешайте в ступке (или в блендере) 2 сваренных желтка, банку криля, листья петрушки (где-то 6 веточек), сок половины лимона и 1/2 чайной ложки сладкой горчицы. Затем соедините в миске нарезанные большим кубиком овощи, белок, лук и соус. По желанию можно добавить 50 граммов клюквы.

Напомним, победитель "Мастер Шеф" Клопотенко поделился гениальным рецептом чизкейка: всего 5 минут и без запекания.

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