Болгарская ясновидящая Ванга оставила человечеству пугающее предсказание на 2021 год

Кум легендарной предсказательницы Сергей Косторной передал ее слова о грядущих событиях в программе «На самом деле». Он заявил, что в следующем году весь мир содрогнется от новых испытаний, но будут и позитивные моменты.

Как утверждает Сергей Косторной, 2021 год принесет природные катаклизмы с масштабными разрушениями. Вместе со стихией к людям должна придти опасная болезнь.

"Беда придет с большой водой. В начале лета побережье Америки и ряд стран, близких к морям, подвергнутся чудовищным ливням, зальет и смоет все, что можно", - выдал кум Ванги. - "Ливни принесут с собой какую-то гадость".

В то же время, не стоит опасаться новой мировой войны, 2021 год ограничится региональными конфликтами, которые развернутся вдали от Украины. Сергей Косторной подчеркнул, что несчастья принесет именно вода:

"Ванга говорила: "Вода — беда, выпадут кровавые дожди". Возможны локальные войны в странах Латинской Америки, но глобальных не будет".

Предсказала ясновидящая и завершение пандемии в 2021 году, согласно предсказанию китайский вирус отступит ближайшей весной. Косторной смог назвать ключевую дату, после которой заболеваемость должна резко пойти на спад. Кроме того, должны придумать эффективное средство против рака.

"С 22 декабря по 20 марта — период безвременья, по мнению Ванги. Потому что действуют остатки високосного года", - подчеркнул Сергей. - "До марта будут происходить негативные вещи, а вот 20-го — день начала астрологического года, начнутся приятные преобразования".

Ванга также говорила о рождении двух человек, которые смогут изменить мир в лучшую сторону, они должны появиться на свет "после зеркального года", то есть уже в 2021-м. Кум подчеркнул, что ясновидящая рассказала об этом в состоянии транса, поэтому ее предсказания могут быть неточны.

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