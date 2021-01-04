В православии 5 января отмечаю Федулов день, который в народе известен под названием Федул Зимний

Преподобный жил в V веке и всю свою жизнь он боролся с нечистыми духами и всегда при помощи Божией их побеждал.

По погоде этого дня судят, каким будет ноябрь. Если ясно и морозно, то в ноябре будет солнечно и тепло. Если же сыро и слякоть - дождливым и промозглым.

Также верили, что в этот день можно изгнать злых духов из людей, домашних птиц и животных.

В этот день нельзя ругать детей, иначе в течение года их будут недолюбливать, постоянно кричать и гонять отовсюду. Также было запрещено работать с острыми предметами, поскольку любая рана оставлена ими будет долго заживать, а в будущем к поранившемуся человеку начинали "липнуть" другие болезни.

В народе верили, что бить кого-то на Федула Зимнего – забирать у битого человека годы, а тот, кто бьет – грех на душу берет.

Отметим, что украинцы смогут спокойно отпраздновать 7 января, которое выпадает на четверг, а также отдохнуть после - выходным днем будет и пятница, 8 января.

Но ее придется отработать - в субботу, 16 января. Следовательно, на Рождество украинцы также будут отдыхать четыре дня подряд.

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