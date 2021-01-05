Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская похвасталась зимними развлечениями

Как сообщает Politeka.net, артистка сейчас катается на лыжах в Карпатах и показывает своим фолловерам в Instagram новые кадры.

Сумская показала фото в компании мужа Виталия Борисюка и дочери Анны. Семья артистки – любители активного отдыха. Занятия спортом и физическая активность является одним из секретов красоты 54-летней актрисы, молодой вид которой восхищает многих.

На фото зведное семейство позирует на склоне горы в полной лыжной амуниции - костювам, шлемах и очках.

Актриса и телеведущая Ольга Сумская решила провести новогодние праздники активно, а не лежа на пляже. С семьей она отправилась в Яремче Ивано-Франковской области. Там они встретили Новый год, а теперь катаются на лыжах.

При этом артистка поделилась воспоминаниями и показала, что 2017 также начала с катания на лыжах.

Сумская показала архивное фото, на котором запечатлена в красной куртке. Правда и лицо артистки на снимке такого же цвета и выглядит аж слегка припухлым. Видимо четыре года назад было значительно холоднее.

Изюминкой в образе лыжницы стал украинский платок, повязанный на шеевместо шарфа.

Напомним, 54-летняя Сумская показала семейные развлечения, удивив внешностью дочери: "Больше похожа на...".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Ольга Сумская впечатлила внешностью на отдыхе в Карпатах.

Также Politeka писала, что растрепанная дочка Ольги Сумской с бокалом сверкнула внушительным декольте: "Ух какая...".