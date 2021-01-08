Популярная актриса Ксения Мишина озадачила личным праздничным видео с возлюбленным Александром Эллертом

Ксения поразила сеть в финале проекта «Холостяк», выбрав Александра Эллерта, к которому часть поклонников относилась с недоверием. Тем не менее, звезда довольно четко дала понять, что не намерена обсуждать личную жизнь с общественностью и очень счастлива.

Пока пользователи сети Инстаграм строят свои прогнозы на будущее пары, звезды наслаждаются обществом друг друга.

В сети недавно появилось личное видео влюбленных, едущих в машине. Они решили записать небольшой шутливый ролик с поздравлением, пропели колядку и попросили за это денег. В шутку пара также скинула номер карты.

Тем не менее шутливый ролик и выходка знаменитых артистов далеко не всем пришлась по вкусу, часть пользователей Инстаграм ответили в комментариях довольно жестко, осудив поведения Мишиной и Эллерта:

«Самые бедные; Когда не приглашают на сьемки😂😂; Некрасиво с набитым ртом; Они прям друг друга стоят; Два сапога пара 😂 в хорошем смысле ❤️❤️ Обожаю обоих ❤; ещё на картку скинуть, и не смешно, противно. Не прикол; 🔥Деньги зло; При виде его возникает желание, отдать ему всю мелочь с кармана а Ксении, нужен букет роз она достойная красивая девушка».

После довольно неожиданного финала влюбленная пара решила съехаться и уже даже готовится к роскошной свадьбе. По словам звездной пары они вместе сняли отдельную квартиру. Пара счастливо живет вместе уже три месяца и не переживает по поводу бытовых вопросов.

Фанаты тем временем публикуют на фан-аккаунтах различные фото знаменитостей и показывают лучшие кадры из проекта. Также им удалось найти редкие архивные фото звезд не только до встречи друг с другом, но еще и в молодости - до славы и популярности в сети.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе