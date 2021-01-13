Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, юрист Кристина Горняк прокомментировала тему отношений с первой женой телеведущего

Как сообщает Politeka.net, 9 января, женщина решила ответить на вопрос фолловеров в Инстаграм о том, какие у нее отношения с бывшей супругой Владимира Остапчука.

Кристина заявила, что не общается с его первой женой, переводчицей Еленой Войченко.

"У меня отношения с Вовой, я больше по мальчикам. Но если вы про то, общаемся мы [c Войченко] или нет, то – нет", – написала она.

Напомним, осенью между женщинами разгорелся скандал.

В «Сторис» Инстаграма Кристина опубликовала видеообращение, в котором заявила, что "долгое время молчала", но теперь решила ответить бывшей супруге Владимира.

"Я хочу обратиться к Лене, я знаю, что ты смотришь мои Instastories, и твои подруги смотрят. Обращусь к тебе по имени, а не так, как ты обращаешься ко мне ежедневно в течение года. Все это время свои сообщения Владимиру ты начинаешь со слов "Твоя сука, шл*ха, бл*дь, проститутка. Я все это терпела, так как думала, что тебе нелегко, развод и так далее. Также я пыталась держать нейтралитет, когда ты начала писать моим подписчикам, что я бесплодная", – говорила Кристина.

Она добавил, что молчала, но решила высказаться и опровергнуть слова Войченко, сказанные в программе "Світське життя".

Бывшая супруга Владимира Остапчука отметила, что роман Владимира и Кристины начался еще тогда, когда они с шоуменом были в браке. И Кристина якобы писала Владимиру любовные сообщения с просьбой "определиться наконец-то" (разводится ли он с Еленой. – Ред.)

Кристина утверждала, что не писала такого, и попросила Елену "не собирать про нее сплетни и не давать оценочное суждение ее жизни".

Кроме того, новая жена Остапчука попросила Войченко пускать к Владимиру его детей.

"Я надеюсь, что скоро это все закончится. И ты остановишься, потому что если будет война – не советую", - подытожила Горняк обращение.

Видимо, до войны не дошло, но конфликт закончился тем, что женщины перестали общаться.

Напомним, что удовлетворенный Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в платье с разрезами растаяла в объятиях мужа.

Также Politeka писала, что жена Остапчука заговорила о детях спустя три месяца после свадьбы.