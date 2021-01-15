Победитель шоу "Холостячка", избранник Ксении Мишиной и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт показал, как будут выглядеть их будущие дети

Соответствующие фото возлюбленный Мишиной показал в сторис на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

Отношения Эллерта и Мишиной развиваются весьма стремительно. После финала шоу буквально через несколько дней стали жить вместе. Пара уверяет, что обязательно поженится, но сделает это в теплое время года, поскольку торжество они хотят провести под открытым небом.

А пока, чтобы подтвердить серьезность своих намерений, либо просто поразвлечься, Эллерт решил посмотреть. Как могут выглядеть его с Мишиной дети. Для этого он воспользовался специальным приложением.

Александр загрузил свое фото и фотографию любимой, соединив их, программа показала, как могут выглядеть дети этой пары. Есть результат, как для парня, так и для девушки. Полученным результатом избранник «Холостячки» поделился со своими фолловерами.

«Как бы выглядел Рыбак и Эллерт в одном, мы узнали. А теперь как бы или как будут выглядеть дели Эллерта и Мишиной», - написал он.

Результат впечатляет. Гипотетические дети выглядят даже красивее мамы.

Отметим, у Александра Эллерта уже есть дочь Эля, которой 12 лет, а Ксения Мишина воспитывает семилетнего сына Платона.

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