Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret, показала себя в свежем образе, восхитив фанатов

На фото Жизель позировала в сапогах, шортиках, топе и рубашке. Девушка расстегнула последнее, добавляя кадрам особой изюминки. Волосы у модели были собраны в хвост, а образ Оливейра дополнила стильной цепочкой на шее. Красотка стояла у стены и хвасталась идеальной фигурой, дав возможность фанатам насладиться собой сполна. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты милая, когда тебе небезразлично", "Люблю тебя, детка", "Она действительно сказала", "Моя подруга любит эти сапоги", "Ты такая чертовски горячая ... надеюсь увидеть тебя однажды", "Сногсшибательная милая шикарная девушка", "люблю тебя так сильно, ангел", "в этой прическе ты выглядишь так мило и жарко", "Боже, какая красивая фотобомба".

Сообщалось, что популярная супермодель Жизель Оливейра из Victoria's Secret продолжает радовать кадрами с отдыха.

На этот раз супермодель из Victoria's Secret устроила дерзкую фотосессию прямо посреди пляжа. Для нескромных кадров Жизель Оливейра позировала в красном мини-бикини, который едва прикрывал пышные формы супермодели.

Напомним, красотка из Victoria's Secret изогнулась на пляже, как дикая кошка, потрусив своими "кокосиками"

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