В сети показал, как изменились наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина за семь лет

Фотоколлаж появился несколько часов назад в официальном Instagram-аккаунте фан-клуба Елизаветы Галкиной, передает Politeka.net.

Обнародованный снимок состоит из двух частей. Сверху видны дети шоумена и певицы в младенческом возрасте. В кадре малыши сидят в специальных детских креслах. При этом Гарри мило улыбается в камеру, а его сестренка испуганно смотрит на фотографа.

Снизу наследники Пугачевой и Галкина уже подросли. Лиза была одета в белую косынку и розовое пальто, а Гарри выбрал синюю курточку. В руках малыши держали веточки вербы.

"Сильно изменились? 😍", - спросили авторы фан-клуба у поклонников.

На что получили утвердительный ответ.

"Конечно меняются детки, какие же они классные😍😍😍🙏", "Милые детки", "Чудо чудное", - пишут в сети.

К слову, двойняшки Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году от суррогатной матери. Долгое время не было никаких подробностей о рождении малышей, однако накануне Максим Галкин дал интервью, в котором рассказал, что суррогатная мать не знала, чьих детей вынашивает.

Напомним, что Лиза Галкина решила сменить прическу Пугачевой и довела брата.

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Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина вынесла "модный приговор" старшей сестре Кристине Орбакайте.