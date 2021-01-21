Детективный сериал «Люпен» с Омаром Си вышел только 8 января, но уже обогнал по количеству просмотров предыдущих лидеров 2020 года: «Бриджертоны» и «Ход королевы»

«Люпен» вызвал и новую волну интереса к личности главной звезды шоу — французскому актеру Омару Си, который ранее прославился благодаря ролям в фильмах «1+1 / Неприкасаемые» и«Люди Икс: Дни минувшего будущего», передает Politeka.net.

20 января актеру исполнилось 43 года, также день рождения отпраздновала его дочь Сэлли. Всего Омар Си с женой воспитывают пятерых детей, но обычно очень редко показывают их фотографии. В этот раз актер решил сделать исключение и разместил на своей странице в Instagram редкое фото с дочкой-именинницей, которой исполнилось 20 лет.

На снимке Омар Си с наследницей обнимаются и лучезарно улыбаются. Одето звездное семейство максимально просто: актер в чистой белой футболке, на его дочке скромное зеленое платье в цветочек, волосы аккуратно собраны.

"Спасибо за все поздравления с днем ​​рождения моей малышке и мне сегодня 🙏🏿 Чувствую себя таким благодарным и гордым", — написал Омар Си под фото.

Супруга актера Элен Си также трогательно поздравила родных и показала семейные кадры.

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