Украинский актер Тарас Цымбалюк, принимавший участие в "Танцях з зірками", вызвал восторг новыми кадрами из фильма, в котором снимается

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красавчик опубликовал несколько кадров, на которых предстал в новом образе. Цимбалюку пришлось перевоплотиться в героя прошлого века. Выглядел он очень мужественно и интересно.

«Продолжили съемки многосерийного фильма «Кофе с кардамоном». Напомню, что играю Андрея - семинариста, брата Анны. Очень интересно лепить эту роль. Человек, который принимает целибат... уже вызывает актерский интерес!», - отметил актер.

По его словам, он уже ознакомился со сценарием, который ему очень понравился.

«Красивая история, которая в кадре будет усилена городом Льва и его окрестностями», - поделился подробностями съемок актер.

В комментариях Цимбалюку оставили массу положительных отзывов.

«Интересный персонаж! Ждём! Удачи, вдохновения!», «Очень интересно увидеть этот фильм, пока только читала книгу)», «У тебя очень сильный персонаж! Мой любимый) Символика зарождения украинской элиты», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Тарас Цымбалюк один из самых востребованных украинских актеров. С 2011 года он успел сняться во множестве фильмов и сериалов.

Напомним, что полностью раздетый Цымбалюк похвастался своей невестой топлес: «Украинская версия Тарзана».

Как сообщала Politeka, Тарас Цымбалюк изумил нежностями с невестой: "Внимание на...".

Также Politeka писала, что Цымбалюк и ведущая «Х-фактор» Трегубова засветились в клипе скандальной российской группы: «В Москве снимали?».