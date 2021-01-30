Известная модель Ирина Шейк показала себя в максимально горячем образе

На фото Ирина позировала без белья и одежды. Звезда развернулась боком, чтобы ничего не засветить, прикрыв рукой свой бюст. У Шейк волосы остались распущенными, а ножку красотка выставила немного вперед, хвастаясь безупречными ягодицами. Кадр получился очень соблазнительным и зажигающим, ведь модель выглядит роскошно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но звезду обычно засыпают комплиментами:

"Ты красивая", "Красота, стиль, безумная соблазнительность.... Очевидно то, какого труда стоит так выглядеть. Огромная сила воли! Восхищен вами!!!", "Хорошо выглядишь", "Это бывшая женщина Роналдо?", "Ты такая красивая", "Просто люблю тебя", "О, Боже мой", "На этом фото вы идентичны", "Наши уральские девушки очень красивые", "Красивое фото, браво", "На это можно смотреть бесконечно".

Мы писали, что известная модель российского происхождения Ирина Шейк приняла участие в необычной съемке.

35-летняя супермодель предстала в весьма необычном образе. Она позировала в черно-розовом платье с рюшами, который напоминал наряды 18 века, стилизованные под современность. Высокая прическа и розовые длинные рукавички дополнили образ.

Напомним, Ирина Шейк в роковом мини и с глубоким декольте показала, как "шагает в свои 35"

А еще Politeka писала, что Ирина Шейк после душа показала сочное тело в полотенце, заставив глотать слюнки

Также Politeka сообщала, что Ирина Шейк показала фото со своей мамой в купальнике и вляпалась в скандал



