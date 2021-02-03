Популярный певец Филипп Киркоров собрался в очередной отпуск и удивил поклонников постаревшим видом

Как пишет Politeka.net, артист выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото в дерзком молодежном виде и вещами, собранными для поездки. Он нарядился в "рваные" белые штаны, стильные кроссовки, "школьную" сине-белую куртку, бейсболку и футболку с ярким принтом. Образ поп-короля российской эстрады дополнили разноцветные очки, защитная маска, а также игрушечный фламинго.

Стоит обратить внимание на седые кудри, которые выбиваются из-под кепки, вероятно, Филипп Киркоров решил обойтись без парика. Певец сделал селфи в коридоре у запакованных чемодана и рюкзака, изобразив пальцами знак мира.

"В путь! Кто первым угадает куда ✈️ - тому коробку «музыкальных» носков! 3.2.1. Поехали!", - предложил Киркоров в описании к фото.

Пользователи попытались угадать место назначения исполнителя и оценили его внешний вид в комментариях, даже Ольга Бузова не смолчала:

"Я знаю🤪 можно угадать ?😻"; "Прикид как новогодняя елка"; "Выглядите потрясающе❤️"; "На Евровидение?)"; "На аквадискотеку поехал 😂 в Геленджик😂"; "Куклачёв на гастролях 🙈"; "Филя, ты на клоуна уже похож, завязывай, король"; "На показ мод !приглашение Вам приходило"; "Выглядите как всегда сногсшибательно🌞💛"; "Все, старость берет свое, совсем башню снесло. Внешний вид 🔥"; "Курточка и очки атас 🤦‍♀️"; "Как петух гамбургский"; "Ой, а какой стройняшечка!"; "Ну непревзойденная красота Филлипчик! Обожаю вашу одежду!"; "Судя по прикиду - к океану".

Напомним, вездесущего Киркорова заметили с актерами "Сватов" и разнесли за алчность: "Захотелось денег ещё заработать..."

Как сообщала Politeka, Киркоров с короной на голове сделал заманчивое предложение длинноногой блондинке: "Это официально..."

Также Politeka писала, что Собчак набросилась на Киркорова из-за поддержки Путина, в России гремит скандал: "Филипп, а где было..."