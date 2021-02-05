Известная певица Тина Кароль очаровала привлекательными формами в откровенном платье

Обаятельная Тина Кароль заинтриговала новыми чувственными кадрами, которые она показала на своей странице в Instagram. Певица восхитила не только безупречной внешностью, но и соблазнительным декольте, пишет Politeka.net.

В кадре нежная и женственная Тина Кароль медленно открывает створки стеклянной двери и входит в комнату. Ее глаза завязаны алой атласной лентой, которая медленно слетает с нее и позволяет певице увидеть комнату и то, что сразу привлекло ее внимание, а именно первую ароматическую коллекцию для дома Tina Karol Home, которую создала сама звезда.

"Сегодня выходит моя первая ароматическая коллекция для дома Tina Karol Home. Я хотела создать коллекцию, благодаря которой в доме станет уютно, а в сердце тепло",- пишет певица под своей публикацией.

В своем видео ролике Тина Кароль привлекла внимание поклонников не только новой ароматической коллекцией. Фанаты певицы обратили внимание на привлекательную внешность певицы в кадре и ее атласное платье с вырезом, которое акцентировало внимание на соблазнительную зону декольте.

Тонкие бретели и глубокий вырез подчеркнули соблазнительные формы, обнажив их манящую округлость в самом выгодном свете. Об этом говорили восторженные комментарии фанатов к публикации Тины Кароль.

"Тина, давай рекламу белья? Это будет красиво", "Что ты со мной делаешь?", "Супер", "Данчик оценит", "Эта ленточка на глазах!", "Какая же вы красивая, налюбоваться не могу!", "Тина, ты шикарная", "Тина, давайте еще белье, будет горячо", "Волшебно", "Магия романтики", Класс!",- пишут фолловеры в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

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