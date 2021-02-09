Остапчук с женой отрываются на Мальдивах, Кристина уже бегает на четвереньках

Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк отправились отдыхать на Мальдивы, откуда присылают своим подписчикам множество интересных кадров. Так как парочка любит юмор, то и отдых у них не проходит без приключений. Как передает Politeka.net жена Остапчука проиграла мужу в карты на желание и ей пришлось его исполнять.

В сторис Владимир и Кристина рассказали, что сыграли в карты на желание, которое заключалось в том, чтобы пробежать по пляжу, как девушка из Норвегии.

Владимир снял и прокомментировал исполненное желание. Кристина бегала на четвереньках в купальнике, под трек "Все мои волки делают "ауф". Как признают любленные, бегать так дело достаточно сложное.

В нынешнем зимнем сезоне, самым популярным для отдыха оказался отдых на Мальдивах. Все украинские знаменитости отметились там, наполняя жизнь своих фанатов яркими незабываемыми красками.

Влюбленные Остапчук с женой проводят отдых на отдельной вилле, с выходом в лазурные воды океана. Также они записались на подводное плавание. А вот поснимать с квадрокоптером влюбленным не разрешили. По словам Владимира, это запрещено, так как на острове много открытых ванн и приватных бассейнов.

Остапчук с женой уже похвалились разнообразными яствами, которые принимают на острове, а также показали, как нежатся в бирюзовой водичке. Кристина же не упускает случая похвастаться своей утонченной фигуркой, делая селфи в разных купальниках.

Напомним, что Остапчук с женой попали в опасность по дороге на Мальдивы, пугающие кадры: "Молилась всю дорогу…".

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