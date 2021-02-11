Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк продолжает делиться подробностями их приключений на экзотических Мальдивах

Как передает Politeka.net, 33-летняя девушка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала свое утро на острове.

Так, Кристина в розовом платье с цветочным принтом сначала предстала идущей по деревянному мостику в водной части отеля. Девушка сразу предупредила, почему сегодня будет показывать себя только в правый профиль.

"О май гад! Зачем я трогала свое лицо руками? Я поворачиваюсь к вам вправо, потому что у меня на лице три прыща, которые я, естественно, потрогала руками и теперь там не очень красиво...", - честно призналась Кристина.

Далее жена Остапчука рассказала о прелестях жизни на водной вилле и о том, что они с мужем все же хотят переселиться в другое место, объяснив причину.

"В виллах на воде есть свой определенный кайф: во-первых, небо, звезды, во-вторых, сразу спуск в воду и отсутствие живности, а в третьих, я очень сегодня страшко... (смеется). Ладно, шучу, на самом деле", - сообщила Кристина и добавила, - "Сегодня у нас день переселения с водной виллы - так что по этому всему я буду очень скучать - на виллу на песке. Мы решили попробовать пожить и там, так как никогда не были на Мальдивах. Самое удивительное, в нашем отеле виллы на воде дешевле, чем на песке, хотя обычно все наоборот".

Ранее мы рассказывали, как Остапчук с женой показали, какая "опасность" может подстерегать украинского туриста в райском уголке. В частности, Владимир заснял маленьких акул совсем рядом с виллами.

Напомним, стройная жена Остапчука сверкнула идеальными формами на Мальдивах, горячее фото: "Крис, ты лучшая".

Как сообщала Politeka, Остапчук ошеломил кадрами с акулами и летучими собаками, отпуск становится опасным.