Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о сломанном носе

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда показала архивные кадры на своей странице в Инстаграм.

Леся Никитюк вспомнила, как попала в серьезную аварию в городе Квинстаун Новой Зеландии вместе со группой программы "Орел и Решка". Тогда на навстречу им выехала машина, водитель пытался уйти от столкновения и машину со съемочной командой перевернуло на бок.

Людей пришлось доставать через багажное отделение.

"Друзья, первый раз в жизни мы попали в аварию всей группой. Машина сейчас лежит на боку. Вот, вы можете посмотреть. Все живы, все нормально. У меня, по ходу, сломан нос, я его не чувствую", – говорила телеведущая на видео.

При этом ее успокаивали, что скорее всего ее нос не сломан. Но, похоже, это было не так.

«Таки нос тогда треснул», - подписала Леся кадры.

Напомним, недавно Никитюк показала кадры со своих путешестви, когда былоа ведущей «Орла и Решки», вызвав серьезную ностальгию у своих поклонников. Телеведущую начали просить вернуться в проект.

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