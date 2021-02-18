Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, как ухаживает за молодой супругой

На кадрах Владимир позирует в один шортах. Мужчина подошел к кровати на террасе, где лежала Кристина Горняк, так зовут новую жену Остапчука. Телеведущий укрыл красотку теплым одеялом, так как на улице было холодно и можно увидеть даже снег. Кадры получились довольно милыми и нежными, ведь такая забота от Владимира заслуживает только похвалы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Перепады температуры меня не пугают, как видите", - написала под фото Кристина.

Фанаты не писали лайки и не ставили комментарии, но обычно парочку засыпают комплиментами:

"Кайфные", "Как приятно смотреть на любящих людей", "Такие счастливые", "Какие красивые, счастья вам", "Мне кажется, вы друг друга нашли. Пусть ваша любовь не гаснет", "Красивая пара, счастья вам, ребят", "Супер", "Бомбезная пара", "Какие мимишные".

Мы писали, что Кристина Горняк, новая супруга телеведущего Владимира Остапчука, удивила сочным кадром и эмоциональным признанием.

33-летняя красотка опубликовала свежее фото у себя в микроблоге в Инстаграм, на котором показала, по ее мнению, самую аппетитную часть тела.

Напомним, ведущий шоу "Маска" Остапчук показал пузатенькую жену, наделав шуму в сети

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