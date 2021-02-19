Певица Наташа Королева через соцсеть обратилась к повзрослевшему сыну Архипу в его день рождения
Как сообщает Politeka.net, знаменитая артистка Наташа Королева, которая является супругой скандально известного стриптизера Сергея Глушко (Тарзан), опубликовала в соцсети трепетное фото с сыном Архипом. Как оказалось, парень отмечается 19-летие, а звездная мамочка решила его поздравить через Instagram.
Наташа опубликовала в своем микроблоге милое фото с сыном, а в подписи к нему оставила трогательное обращение и поздравление своему ребенку. На фотографии Архип стоит позади и нежно обнимает маму, а она тем временем мечтательно смотрит куда-то вдаль. Перед камерой Королева появилась в стильной голубой толстовке с интересным принтом, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж. Парень позирует вместе с мамой в похожей толстовке, только у него она ярко-зеленая, он тоже не смотрит в объектив.
В подписи к фотографии артистка оставила стих-послание сыну. "Сыночек! С днем рождения! Когда-нибудь, когда меня не станет на земле, я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть... Мой сын возьмёт тетради и пластинки мои, и я смогу с ним говорить о любви – трудно, но, милый мой, знай одно! Я слежу за тобой. Я тебя берегу! Не жалей ни о чем, не вини никого!", - написала Наташа.
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