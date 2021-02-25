Известная модель Эби Рэтчфорд похвасталась эффектным образом

На фото звезда позировала в полосатом сине-белом купальнике, который практически не смог спрятать пышный бюст, сделав его визуально больше. Рэтчфорд оставила волосы распущенными, а образ дополнила стильным мейкапом. Девушка смотрела в объектив, высунув язык, чтобы сделать кадр еще более горячим, что у модели действительно получилось. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пытаюсь разбить все красное на моей странице каким-нибудь синим", - написала красотка под фотографией.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"У тебя красивые, губы", "Шедевр творца", "Моя прекрасная любовь", "Сладкая девочка", "Да, этот цвет и ты", "Но ты так хорошо выглядишь в красном", "Красотка выразила желание близости", "Красивые длинные волосы !!", "Красивая самка", "Это тизер с вашим языком", "Какая богатая грудь, моя любовь".

Мы писали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала формы, которые невозможно скрыть.

Эби позировала "обняв" полосатую штору. Рукой она старалась прикрыть бюст, но удалось спрятать от глаз лишь самые интимные детали. Прелести завораживали взгляд. На красотке были маленькие трусики, состоящие из нескольких бретелек, впившихся в кожу.

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