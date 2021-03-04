Выдал "дельное" предложение для канала СТБ, какую взять "холостячку" на главную героиню следующего шоу

Как сообщает Politeka.net, в сторис Инстаграм победитель Холостячки Алесксандр Эллерт рассказал несколько важных новостей из мира шоу-бизнеса, и посоветовал СТБ где взять "свежую холостячку".

Эллерт рассказал, что как раз появилась новость о том, что всемирно известная порно актриса Тори Блэк ищет себе мужа.

"Новость первая: 5 марта стартует "Холостяк" новый сезон. Мы с Рыбаком очень ждем, потому, что у нас "обзоры" на все это действо", - рассказал довольный Эллерт.

После чего комик обратился к СТБ: "СТБ, если вы не нашли "холостячку" на следующий сезон, то сегодня вышла новость о том, что известная порно актриса Тори Блэк ищет себе мужа. Ей 32 года. Она одинока, она хочет любви, она нагулялась. Ну, и мне кажется, будут бэшанный рейтинги, если вы возьмете ее как главную героиню своего шоу", - заявил Эллерт.

Эллерт разместил цитату Тори, где она описывает, кого ищет: "Мне нужен муж, тот кто меня ценит, тот, кто знает о моей карьере. Мне нужно, чтобы кто-то целовал меня по ночам и напоминал мне, что я женщина. Один день в жизни с*кс-работника - это не шутка. Где мои странные, заботливые, умные и сострадательные мужчины?"

Как известно, Леся Никитюк, которую прочили в главные героини шоу наотрез отказалась от этой роли. Она посвятила несколько сториз именно этой теме, где наотрез отказалась идти на подобный проект.

Напомним, что "Холостячка" Мишина в прозрачном платье не стала скрывать свою женственность: "Волшебно воздушная".

Как сообщала Politeka, пополнение в семье "Холостячки" Мишиной и Эллерта, первые кадры малыша уже в Сети: "Сыночек...".

Также Politeka писала, что измученный избранник "Холостячки" Эллерт огорошил пикантной деталью о Мишиной: "Сразу видно, кто...".