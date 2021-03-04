Нацполиция во главе с тогда еще замглавы Нацполиции Аброськиным раскрыли только трех граждан Италии.
Детали в программе «Политика наизнанку» рассказал военный эксперт и сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев.
«Я неоднократно предлагал руководству полиции создать аналитический центр, который занимался бы сбором информации с оккупированных территорий», - заявил Снегирев.
Эта информация помогла бы СБУ и МВД.
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Напомним, Politeka опубликовало заявление Снегирева, что покойный главарь боевиков Захарченко имел подручного для взрывов, который занимался их инсценировкой.
Ранее Politeka распространяло мнение Снегирева, что подрыв главаря террористов Сергея Попова - имитация спецслужб «ДНР».