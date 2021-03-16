Известная певица Эрика Герцег, бывшая солистка группы ВИА Гра, которой приписывали роман с Константином Меладзе, показала себя в провокационном образе

На фото Эрика показалась в джинсах и топе. Девушка выгнулась на спине, демонстрируя в эффектном ракурсе декольте. Как можно сразу заметить, Герцег не очень любит надевать белье, поэтому снимок вышел очень горячим. На других кадрах девушка показала еще несколько провокационных поз. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Добрый день, дорогие

Да, знаю, давно меня тут не было, не обижайтесь пожалуйста. Я очень хотела отдохнуть от соц.сетей. По тихонько вернусь

Всегда ваша Эрика", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "с возвращением, дорогая, мы скучали", "Нехватка вас", "Ждем твою новую песню", "Сочная какая! обожаю тебя!", "Эрика дорогая, красавица наша", "Безумная красотка", "Кичи, ура, очень скучаем".

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Блондинка позировала в красном пальто, которое, по-видимому, надела на обнаженное тело, так как она его немного распахнула, засветив бледную кожу. Эрика легла на спину, томно задрала подбородок и закрыла глаза, будто от удовольствия. При этом открыла рот, коснувшись алыми губами массивного украшения в виде цепи.

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