На новом сезоне популярного шоу «Холостяк» разгорелся скандал с одной из участниц

В 11 сезоне украинского шоу «Холостяк» девушки борются за сердце успешного бизнесмена Михаила Заливако. Впрочем, не успел проект стартовать, как на нем разгорелся громкий скандал: одна из участниц обвинила другую в мошенничестве (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Так, 28-летняя Юлия призналась, что уже около 10 лет знает одну из своих соперниц – 29-летнюю блогершу из Черновцов Надин Медведчук. Юлия рассказала, что Надин занималась организацией свадеб, однако несколько лет назад на ее работе произошла неприятная история.

«Я помню Надин была свадебным координатором…И была скандальная история…это было очень много лет назад…Надин, которая обманула людей и кинула на, я не помню, на какую-то довольно большую сумму денег. То ли 5 тысяч долларов, то ли сколько. Свадьба у людей испортилась, это была хорошая пара», - поделилась своими воспоминаниями участница шоу.

В ответ Надин заметила, что это был всего лишь слух, который ходил в ее городе, причем Юлия его «перекрутила». Рассказ соперницы девушка считает клеветой в свой адрес.

«Она хотела за счет меня себе получить козыри, и меня как конкурентку убрать», - заявила Надин.

Украинцы прокомментировали скандал на шоу.

«С первого выпуска мне Надин не понравилась», «та эта Надин во всех проектах. и свадьба а слепую теперь холостяк.....актриса она», «а Надин что думала, что ее никто не узнает», «Интересно наблюдать, как Надька из Черновцов, стала Надин. В родном городе достаточно "прославилась". А теперь новые губы, новые зубы и на Холостяк. Фальшивая и неприятное лицо», - пишут люди.

Напомним, "холостяк" Заливако не устоял перед чарами брюнетки, кадры жарких поцелуев: "Свиданий больше не будет".

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