Известный украинский певец Олег Винник разъезжает на огромном пикапе Ford Raptor в сопровождении охраны, и живет почти в самом центре Киева

О том, где живет и на чем ездит любимец украинских женщин, рассказали журналисты youtube-канала Kyiv LIVE (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Как известно, Винник славится своим образом дружелюбного артиста, но при этом старается держать свою личную жизнь в тайне.

В интервью певец признавался, что мечтает жить в своем доме с видом на озеро, однако журналисты выяснили, что на самом деле его личный автомобиль регулярно останавливается перед многоэтажным домом в Киеве. Отмечается, что дом расположен не в самом престижном районе, однако это почти центр столицы.

О том, что певец живет именно в одной из квартир этого дома также свидетельствуют и документы на регистрацию его торговых марок, в которых указан именно этот адрес.

«Ныне это престижная реконструированная многоэтажка, а в прошлом – обычное общежитие, которому уже 50 лет», - говорится в сюжете.

Машина певца также заслуживает внимания. Так, стоимость его Ford Raptor составляет более 100 тысяч долларов, а размеры машины впечатляют. Помимо водительского места в ней есть еще шесть пассажирских. Также в автомобиле есть место для мини-холодильника.

Журналисты также выяснили, что Винника повсюду сопровождают сразу шесть телохранителей. Впрочем, в интервью певец утверждал, что его удручает необходимость находится под охраной, поэтому он хотел бы от них избавиться.

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