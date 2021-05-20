Известная украинская певица Вера Брежнева, которая живет и строит карьеру в России, вспомнила о молодости

В Сети появились фото певицы Веры Брежневой со времен, когда она только была в ВИА-Гре и покоряла публику довольно открытыми и пикантными нарядами. Если в 16-летнем возрасте звезда была довольно закомплексована, с короткой стрижкой и ее даже называли настоящим "гадким утенком", то уже через пару лет ей удалось измениться довольно сильно.

Так, в подростковом возрасте Вера носила короткую стрижку, очки и узнать ее на снимках можно разве что по красивой улыбке. А с началом работы в ВИА Гре артистка хорошо над собой поработала. Длинные светлые волосы, тонкая талия, чистое лицо и прекрасная фигура, о которой Брежнева заботится до сих пор – все это идеально дополнило образ горячей певицы.

"Ну что тут скажешь. Молодо-горячо" - написала сама Вера в Стори.

В голубом лифчике со стразами на тонких лямках и синей джинсовой юбке Вера устроила модную съемку на белом фоне. Именно тогда, во время работы в группе, Вера начала строить отношения со своим продюсером Константином Меладзе.

Как видно на кадрах 16-летней давности, годы явно пошли на пользу исполнительнице. Как известно, Вера вкладывает очень много средств в свою внешность и немало времени уделяет спорту.

Ранее брежнева заговорила о недостатках и том, как с этим бороться:

"Природа совершенна. И мы в ней. Каждый из нас. У нас нет недостатков. Недостаток это то, что может не нравиться в нас другому человеку. Это то, чего может кому-то в нас недоставать. Что-то навязанное обществом и стереотипами. Ведь то, что одному в нас не нравится, может нравится другому человеку и наоборот. Избавиться от «недостатков» значит вырасти и любить себя таким, какой ты есть .

При этом совершенствуясь для себя же. А вот наши дела и поступки - это наши достоинства. То, что характеризует нас, как личность. Для меня поступок значит гораздо больше слов. Но мы все учимся в жизни. И иногда допускаем ошибки.. это тоже способствует нашему росту. Это наши собственные уроки".

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