Популярная украинская ведущая Катя Осадчая, которая недавно показала свой элитный особняк, показала, как заботится о здоровье

Не так давно стало известно, что беременная звезда не только не сидит на месте, но еще и активно принимает участие в разных проектах.

В Своем аккаунте в Инстаграм Осадчая опубликовала фото, как заходит в клинику и прорекламировала платные услуги для населения.

"Забота о здоровье , не только по необходимости, уже давно привычная рутина современного человека и я не исключение. О квантовой медицине знаю давно и слежу за развитием диагностических и лечебных программ", - написала Осадчая.

По ее словам, полная диагностика занимает 40 минут, сверхчувствительный сканер считывает излучение с руки и передает на компьютер состояние всех систем организма. На что стоит обратить внимание, как ведет себя иммунная система, что вызывает те что другие проблемы в организме, которые перенесенные болезни оставили по себе следы.



Пользователи в Сети раскритиковали Осадчую, мол не каждый может себе позволить такое дорогостоящее лечение.

"Гріх і позор таке рекламувати", "Це добре, але шкода, що далеко не всі у нашій країні можуть собі дозволити подібні дослідження", "Катерино, як Ви можете таке рекламувати??? До традиційної, доказової медицини немає жодного відношення!", " Та Катя готова за гроші рідну маму продати", - пишуть пользователи.

Популярная украинская ведущая Катя Осадчая, которая недавно объявила о скором пополнении, показала свой особняк. Элитный дом Осадчей и Горбунова расположен в поселке Романков - в котеджном городке "Солнечная долина" - в трех километрах на юг от Киева по Обуховской трассе.





Напомним, Осадчая засветила их с Горбуновым элитный особняк по соседству с Каменских: бассейн и домик для гостей

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