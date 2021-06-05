Певец MELOVIN, которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко на Евровидении, удивил неожиданным заявлением



Как передает Politeka.net, свой комментарий артист дал в интервью Славе Демину (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Во время общения, ведущий "Люкс FM" попросил Константина (настоящее имя певца) вспомнить самый непристойный слух, который он слышал о себе.

"То, что я сплю с Андреем Михайловичем Данилко", - заявил MELOVIN и после продолжительной паузы рассмеялся с интервьюером.



Также певец признался, что рассказал об этом маме.

"Хорошо, что не с Винником", - передал ее реакцию Константин.

Ранее мы сообщали, что Melovin решил показать радикальные изменения в своей внешности. Не так давно он публиковал кадры, на которых ему набивают новую татуировку на шее. Однако, как оказалась, она была не единственной.

Напомним, фаворит Данилко Melovin решился на смелый эксперимент с внешностью: «Бритый затылок и...» .

Как сообщала Politeka, любимец Данилко MELOVIN пожаловался на неудачный отдых: "И сам же хотел, рвался...".

Также Politeka писала, что любимец Данилко MELOVIN хвастнул новым тату в интересном месте: "Украинский Мерлин Мэнсон".