Украинская певица Настя Каменских рассказала о своей радости

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 34-летняя звезда призналась, что сейчас у нее появился еще один повод для счастья.

Каменских сняла сторис в домашнем виде, без макияжа и прически.

«Я всегда очень сильно жду лето. Не только потому, что это самая классная пора. Можно легко одеваться, теплые вечерние посиделки, в лете очень много плюсов, не будем сейчас об этом. Самое главное, что к нам, наконец-то, пришла черешня. Появилась, точнее, клубника, голубичка, персики, абрикосы. Такое счастье. И конечно же каша, которой я не изменяю», - рассказала Настя.

Каменских известна своей приверженностью здоровому образу жизни. Певица занимается спортом и старается правильно питаться.

Ранее Настя рассказывала, что утром всегда кушает плотно и сбалансировано. Она не пропускает завтрак.

Также певица отмечала, что никогда не ест во время просмотра фильма, сериала или во время чтения. «И вообще не беру телефон в руки, пока ем. Ведь когда мы отвлекаемся на что-то в процессе приема пищи, нам очень легко не заметить, что мы переедаем», - говорила артистка.

А сладостям Каменских предпочитает фрукты, ягоды и орехи.

Напомним, что Каменских попала в опасную ситуацию во время "покатушек" с Потапом и красоткой-подружкой: "Чуть не...".

Как сообщала Politeka, Каменских в прозрачных кружевах показала, как же повезло Потапу: "Это правда...".

Также Politeka писала, что Настя Каменских показала их с Потапом малышку, о которой мало кто знает: "Становишься на папу похожа".