Известная украинская певица и модель Даша Астафьева предстала в нежном образе

Популярная артистка никогда не стеснялась своего тела, поэтому нередко снимается в самых смелых фотосессиях, передает Politeka.net. Однако в этот раз украинская знаменитость решила удивить, ведь появилась в нежном образе, который остается по-своему горячим.

Соответствующее фото артистка разместила в своем Инстаграм. В кадре Даша предстала в нежно-голубом платье с длинными рукавами и квадратным декольте.

Красивые аксессуары и прическа стали завершением лука.

"Есть ощущение, что …..

[продолжите фразу]

Тому, кто максимально будет близок, с меня утешительный комплимент)", - написала Астафьева.

За полчаса публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев:

"Что я скоро укушу тебя за 🍑", "Что мне сделают утешительный комплимент", "День молодежи уже не наш праздник😂", "Мы больше не в Канзасе 😎🧐", "что в сумке лежат пельмешки😂", "Что я босиком", "Есть ощущение, что пришла на бал..., а он костюмированный))) Вы все равно Королева☀️идите смело🌈", "пора на рыбалку 😂", "… грядут перемены ❤️", "Вы Взрослая яркая красивая и очень нежная девочка в наряде в стиле 60-Х❤️", "Я Вас обожаю, Даша. Вы совершенны❤".

Напомним, что Астафьева в разгоряченном виде и без смущения "зажгла" на тренировке.

Как сообщала Politeka, как Астафьева с открытым декольте устроила жаркую съемку в постели.

Также Politeka писала, что Астафьева в узком корсете выставила напоказ аппетитные прелести, глаз не отвести.