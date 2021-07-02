Известная украинская певица Даша Астафьева показала себя в эффектном образе, снявшись в чувственном видео

Как пишет Politeka.net, Даша Астафьева является популярной украинской певицей. Красотка продолжает заниматься творчеством, а также развивает социальные сети, где радует фанатов довольно провокационными образами.

В этот раз Астафьева снялась для видео, в котором прочла чувственные строки. Даша была в платье с декольте, сидя в роскошном заведении.

"И ночами обнимает, к сердцу прижимает", - написала Даша под фото.

Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:

"Очень красиво", "А я мучаюсь от боли …))", "Шикарная интерпретация, как всегда роскошная Даша", "Ты живой Тайлер с другим цветом глаз", "Очень круто и сильно. Это направление создано для Даши Астафьевой", "Аж мурашки по коже"

Интересно было бы послушать текст «А сяду в кабриолет» Любови Успенской".

Напомним, Астафьева подчеркнула свои впечатляющие формы квадратным декольте

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