Известная украинская певица Даша Астафьева показала себя в эффектном образе, снявшись в чувственном видео
Как пишет Politeka.net, Даша Астафьева является популярной украинской певицей. Красотка продолжает заниматься творчеством, а также развивает социальные сети, где радует фанатов довольно провокационными образами.
В этот раз Астафьева снялась для видео, в котором прочла чувственные строки. Даша была в платье с декольте, сидя в роскошном заведении.
"И ночами обнимает, к сердцу прижимает", - написала Даша под фото.
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Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:
"Очень красиво", "А я мучаюсь от боли …))", "Шикарная интерпретация, как всегда роскошная Даша", "Ты живой Тайлер с другим цветом глаз", "Очень круто и сильно. Это направление создано для Даши Астафьевой", "Аж мурашки по коже"
Интересно было бы послушать текст «А сяду в кабриолет» Любови Успенской".
Напомним, Астафьева подчеркнула свои впечатляющие формы квадратным декольте
А еще Politeka писала, что Полякова закатила буйную вечеринку с "гастрольным мужем", беременной Осадчей и Астафьевой
Также Politeka сообщала, что Астафьева в узком купальнике в горошек рассказала о тайных желаниях