Певица Надя Дорофеева произвела фурор, впервые выступив open air на фестивале "Атлас Викенд" в Киеве

31-летняя звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фрагментом с концерта, собравшего десятки тысяч зрителей под открытым небом, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Дорофеева появилась на сцене в белом костюме: эластичном топе с вырезом на груди и широких брюках. Также на ней был розовый парик.

"Я видела сияющие глаза десятков тысяч людей и это очень сильно заряжало! Это особенная энергия — невозможно передать это чувство, когда вы поете со мной в унисон", - делилась она впечатлениями о выступлении на Atlas Weekend в своей предыдущей публикации.

Одной из первых новый пост Нади прокомментировала певица Даша Астафьева.

"Всегда восхищалась людьми, которые умеют потерять сознание стоя😂", - позавидовала она таланту коллеги.

"Опа)))", - ответила ей Дорофеева.

Другие пользователи присоединились к обсуждению увиденного:

"Танцы это просто симулятор любви🔥"

"я люблю когда адреналин щекочет в груди🔥"

"Этот образ 😍🔥"

"Боже, я так жду эту песню 😍🔥"

"Надяяя😍 эта песня феноменальная 😩🔥"

"Кто на её концерты сейчас вообще ходит? - все ) 80 000 человек было несколько дней назад 🌝❤️"

Напомним, Дорофеева без стыда сверкнула фигурой в прозрачных брюках

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